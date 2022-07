Apple retoma primeiro lugar na venda de smartphones

A Apple recuperou sua posição de líder de vendas no mercado de smartphones no quarto trimestre do ano passado, informou nesta terça-feira, 3, uma empresa especializada.

O relatório da consultoria Gartner situou a Apple com 20,4% do mercado graças às vendas de seus iPhones de tela grande. No total, a companhia vendeu 74,8 milhões de unidades no período avaliado.

A sul-coreana Samsung teve queda na participação de mercado, a 19,9%, com um volume de 73 milhões de unidades. Outros estudos mostram empate entre as duas maiores fabricantes de smartphones do mundo.

"A Samsung continua com problemas para controlar a queda de sua fatia de mercado de smartphones, que alcançou seu auge no terceiro trimestre de 2013", afirmou o analista da Gartner Anshul Gupta.

Segundo a empresa, a Apple domina o mercado de celulares de ponta e os fabricantes chineses ganham terreno no mercado de smartphones baratos.

A Gartner também informou que as vendas globais de smartphones subiram 28,4% em 2014, a 1,2 bilhões de unidades, e representam dois terços das vendas de telefones móveis no mundo.