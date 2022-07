Apple prepara duas novas versões de iPhone

A Apple pediu a seu fornecedor sediado em Taiwan para começar a embarcar duas novas versões do iPhone no mês que vem, inclusive um modelo de baixo custo, noticiou esta segunda-feira o jornal Wall Street Journal.

Citando fontes não identificadas, o periódico informou que a empresa Hon Hai Precision, com sede em Taiwan, companhia vinculada à Foxconn na China, está preparando tanto um modelo padrão de iPhone com novas atualizações quanto uma versão mais barata com novos aplicativos.

Na semana passada, o site AllThingsD, parte da mesma companhia a que pertence o WSJ, informou que a Apple deve realizar um evento em 10 de setembro para lançar novos 'smartphones' como parte de um esforço para recuperar fôlego.

Um porta-voz da Apple recusou-se a fazer comentários.

O movimento da Apple ocorre enquanto sua rival, a Samsung, se prepara para lançar novos 'smartphones', e outros dispositivos, inclusive um 'smartwatch' ou relógio inteligente.

As especulações giram em torno de se a Apple mudará de estratégia para incluir um aparelho de baixo custo para atender a mais consumidores, especialmente nos mercados emergentes.

Uma pesquisa publicada pela consultora Gartner na semana passada revelou que a parcela da Apple no mercado dos celulares inteligentes em todo o mundo caiu para 14,2% no segundo trimestre, enquanto a da Samsung aumentou sua participação, com 31,7%.

Segundo a Gartner, o sistema operacional Android, da Google, foi usado em 79% dos 'smartphones' vendidos no período.