Apple pode impulsionar uso de biometria em smartphones

Ao adicionar um scanner de impressão digital a seu mais novo celular, a Apple está oferecendo uma pequena amostra de um futuro no qual o seu dispositivo favorito pode tornar-se um passe biométrico para o local de trabalho, o comércio móvel ou compras e eventos do mundo real.

Embora os executivos da Apple tenham dito no lançamento de terça-feira que sua tecnologia ID incorporada no botão do iPhone 5S só iria fornecer acesso por impressão digital para o telefone e suas próprias lojas online, analistas disseram que a adoção da biometria pela Apple seria a chave para seu uso de forma mais ampla na indústria.

"Isso realmente impulsiona a biometria para o mainstream", disse o especialista Alan Goode, diretor-gerente de pesquisa consultoria Goode Intelligence, do Reino Unido.

Jonathan Ive, vice-presidente sênior de design da Apple, sinalizou para este futuro em um vídeo de apresentação no lançamento. "O ID por toque define o próximo passo de como você usa seu iPhone", disse.