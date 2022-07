Apple não consegue marca "iPhone" no Brasil

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu definitivamente à Gradiente os direitos de comercialização da marca "iPhone" no Brasil. Segundo o INPI, a Gradiente é dona da marca "G Gradiente iPhone" e a Apple não pode usar parte do nome que já foi registrado. O registro da marca vale somente para o segmento de telefones móveis, por isso que em outras áreas a Apple conseguiu obter os direitos do nome.

A Apple entrou com pedido no INPI para registrar a marca com o principal argumento de que a rival ficou tempo demais com os direitos do nome sem utilizá-lo, mas o instituto brasileiro deu prioridade a quem de fato fez o registro primeiro.

A decisão, segundo informou porta-voz do INPI, não proíbe a Apple de comercializar seu produto com este nome no Brasil, mas a Gradiente pode ir à justiça para exigir exclusividade. O mais provável, no entanto, é que as empresas negociem a marca. Na China, por exemplo, a companhia norte-americana fez um acordo com uma empresa local para usar o nome "iPad".