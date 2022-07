Apple lucra US$ 13,6 bi com aumento das vendas do iPhone

A Apple informou nesta segunda-feira, 27, que seu lucro trimestral subiu 33%, impulsionado por um forte crescimento de suas vendas de iPhones e de seu volume de negócios na China.



No trimestre encerrado no fim de março, o segundo do exercício fiscal da companhia americana, o lucro líquido subiu 33%, a 13,6 bilhões de dólares, e o lucro por ação chegou a 2,33 dólares, 17 centavos a mais do que a previsão dos analistas.



A receita subiu 27%, a 58,010 bilhões de dólares, enquanto o mercado esperava um avanço de apenas 56,08 bilhões de dólares.



O iPhone confirmou o seu papel de motor do crescimento do grupo, com 61,17 milhões de unidades vendidas no trimestre. As receitas pela venda de smartphones saltaram 55% em um ano, a 40,3 bilhões de dólares.



"Estamos emocionados com a força consistente do iPhone, do Mac e da App Store, que em março tiveram os melhores resultados trimestrais da nossa história", comemorou o diretor executivo, Tim Cook.



"Estamos vendo um número maior de pessoas que muda para o iPhone do que víamos em períodos anteriores. E estamos confiantes em um início emocionante do trimestre de junho, com o lançamento do Apple Watch", acrescentou.



Os resultados do trimestre excluem o relógio inteligente da Apple, que começou a ser vendido na semana passada em nove países.



O mesmo sucesso não foi verificado em relação ao iPad. A Apple vendeu somente 12,62 milhões de tablets da marca no trimestre, o que representa uma queda de 23% em um ano e uma redução de 29% das receitas por esse produto.



Para o trimestre em curso, a Apple afirmou que espera uma receita total entre 46 e 48 bilhões de dólares.



As ações da companhia -que no valor de mercado já é a maior entre as empresas que negociam nas bolsas de valores- subiram 0,81% após o fechamento do pregão de Wall Street, levando sua capitalização a mais de 770 bilhões de dólares.



Os resultados da companhia acontecem depois do sucesso de lançamento do iPhone com tela grande, no ano passado. O novo modelo ajudou a Apple a recuperar uma fatia de mercado perdida para sua rival Samsung e para outros concorrentes que usam o sistema operacional da Google, o Android.

