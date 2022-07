Apple lançará aplicativo contra roubo de iPhones

Depois das pressões de várias promotorias americanas diante da epidemia de roubos de smartphones, inclusive com uso de violência, a Apple se tornou o primeiro fabricante a incorporar um aplicativo que inutilizará completamente os aparelhos furtados.

O promotor de San Francisco, George Gascón, e o procurador-geral do estado de Nova York, Eric T. Schneiderman, anunciaram nesta quarta-feira o que consideraram "um primeiro passo importante rumo ao fim da epidemia mundial de roubo de smartphones".

Esta aplicação, Activation Lock, chega depois do lançamento do projeto, em junho, S. Secure our Smartphones devido ao alarmante aumento de agressões para roubar este tipo de aparelho. Nos Estados Unidos foram registrados 1,6 casos em 2012.

Schneiderman e Gascón se reuniram com representantes das principais fabricantes, Apple, Google/Motorola, Samsung e Microsoft para apelar à "obrigação social e moral" das empresas tecnológicas para desenvolver um "kill switch" (sistema de "autodestruição" do telefone).

A Apple foi a primeira a apresentar sua solução durante o lançamento de seu sistema operacional mais recente, o iOS7, um aplicativo que "será eficaz para dissuadir os roubos", segundo os promotores.

"Os ladrões sabem que os dispositivos não têm nenhum valor no mercado secundário", acrescentaram em comunicado.

O aplicativo, gratuito, funcionará também nos modelos mais antigos, mas as procuradorias de San Francisco e Nova York reconhecem que "é cedo demais para dizer se será uma solução completa para a epidemia", que batizaram de Apple Picking (um trocadilho sobre colher maçãs).

Os procuradores lembraram aos usuários que "os ladrões não vão reagir a isso da noite para o dia", por isso continua sendo "vital" que os consumidores sejam conscientes do que acontece ao seu redor "o tempo todo".

Além das procuradorias da cidade de San Francisco e do estado de Nova York, participam da campanha "S. Secure Our Smartphones" procuradores gerais estaduais, prefeitos, chefes de polícia, ativistas e organismos de defesa do consumidor.