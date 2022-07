Apple lança sistema operacional com 200 aplicativos

A Apple lançou a décima versão de seu sistema operacional para computadores, o OS X (R) Mavericks, que a empresa diz ter mais de 200 novos aplicativos. Ao apresentar o sistema na Conferência Mundial de Desenvolvedores, em São Francisco (EUA), a Apple disse que o Mavericks traz os aplicativos Maps e iBooks para os computadores Macintosh e passa a suportar telas múltiplas.

O sistema já está disponível para membros do programa de desenvolvimento do Mac a partir desta segunda-feira e os usuários de computadores Macintosh poderão baixá-lo no segundo semestre. Fonte: Dow Jones Newswires.