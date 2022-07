Apple lança programa de reciclagem de iPhones antigos

A gigante americana da tecnologia Apple lançou esta sexta-feira, 30, nos Estados Unidos um programa destinado a estimular os consumidores a levar os modelos antigos de iPhones em suas lojas em troca de um crédito para comprar um modelo novo.

"As lojas Apple lançam um novo programa para ajudar os clientes que quiserem levar seus iPhones de versões anteriores para serem reciclados. Além do impacto positivo para o meio ambiente, os clientes receberão em troca de seu aparelho antigo um crédito de compra para um novo iPhone", explicou o grupo em um comunicado.

Segundo o Wall Street Journal, os proprietários de telefones em bom estado poderão receber até US$ 280 de crédito de compra. Um porta-voz da Apple, no entanto, não confirmou esta informação.

A Apple tenta, desta forma, se apoderar do mercado de iPhones antigos, que são vendidos informalmente por centenas de dólares em sites de leilões, como o eBay.

Embora o iPhone permaneça como a galinha dos ovos de ouro para a Apple, sua fatia no mercado mundial de smartphones diminui frente à concorrência de modelos mais baratos que operam com o sistema Android, programa do Google, e fabricados por diferentes empresas, com a sul-coreana Samsung à frente.