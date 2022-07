Apple lança os coloridos iPhones 5S e 5C

A Apple parece que está apostando nas cores para as próximas gerações de smartphones. A empresa lançou nesta terça-feira, 10, os iPhones 5S e o 5C, em uma conferência nos Estados Unidos. O primeiro chega nas cores prata, dourada e cinza. Já o segundo terá modelos nas cores verde, branca, azul, vermelho e amarelo.

"O negócio cresceu tanto que este ano vamos substituir o iPhone 5 e vamos fazê-lo com dois novos designs", declarou o presidente da Apple, Tim Cook, na sede da empresa no Vale do Silício.

O 5S possui o poderoso processador Apple A7, transformando-se no primeiro smartphone de 64 bits. Com isso, a performance entre o primeiro iPhone e o 5S aumentou 40 vezes. A bateria terá duração de 10 horas utilizando o 3G, 4G, Wi-Fi ou assistindo à vídeos, 40 horas ouvindo música e 250 horas em standby.

O aparelho reconhece a digital do usuário e desbloqueia, sem a necessidade de gravar senhas, embora também seja possível continuar utilizando a velha forma de bloquear o iPhone. O leitor de digitais fica localizado no botão home. "O iPhone 5S é o celular inteligente mais avançado que já criamos", acrescentou o vice-presidente da Apple, Phil Schiller.

A câmera do possui um sensor 15% maior que o do iPhone 5 e chega com uma tecnologia que tira 10 fotos por segundo, exibindo a que ficou melhor. O vídeo, em HD, faz imagens em câmera lenta com o slo-mo capturando 120 quadros por segundo, quando o normal são 30 quadros.

O aparelho chega ao mercado americano no valor de US$199 (16GB), US$299 (32GB) e US$399 (64GB), todos fazendo contrato com uma operadora dos Estados Unidos por dois anos. Ainda não há uma data para a pré-venda do aparelho.

Já o iPhone 5C é o esperado "popular" da Apple. O produto é feito de policarbonato (plástico) com revestimento rígido. Internamente, o iPhone possui estrutura de aço reforçado.

O aparelho tem um chip A6 e uma bateria ligeiramente maior do que o iPhone 5. Possui câmera 8MP iSight e iluminação traseira. O aparelho chega ao mercado dos Estados Unidos US$99, na versão 16GB, e US$ 199, na 32GB, ambos com dois anos de contrato com uma operadora americana

A pré-venda do 5C começa dia 13 de setembro nos Estados Unidos, Australia, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, Singapura e Reino Unido. Até dezembro, a empresa vai lançar em mais 100 países.

Analistas estavam focados na promessa de um iPhone 5C para conquistar consumidores da China e de outros mercados emergentes, onde existe uma competição feroz por celulares inteligentes de baixo custo equipados com o sistema operacional Android, da gigante da internet Google.