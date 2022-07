Apple lança novo iPod e busca popularizar serviço de música

A Apple lançou nesta quarta-feira, 15, seu novo iPod touch em um momento em que a companhia busca popularizar seu novo serviço de streaming de música.

O novo iPod tem uma câmera iSight de 8 megapixel, câmera FaceTime de alta definição e um chip A8 desenhado pela Apple, que é usado no iPhone 6. O lançamento, que dará acesso ao Apple Music, também conta com processador M8 de detecção de movimento para ginástica.

A Apple disse que o novo iPod já é vendido internacionalmente nesta quarta por US$ 199 pelo modelo de 16 gigabytes, US$ 249 para o modelo de 32 GB e US$ 299 para 64 GB. A companhia também lançou pela primeira vez um modelo de 128 GB por US$ 399 dólares.

O novo iPod ainda está marcado como indisponível na loja brasileira, mas o preço sugerido varia entre R$ 1,4 mil para a versão de 16 GB e R$ 2,7 mil pela edição de 128 GB.