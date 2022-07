Apple lança iPhone e iPad menores e mais baratos

A Apple reduziu os tamanhos - e o preço - de dois dos seus principais produtos: o iPhone e o iPod Pro. A empresa fundada por Steve Jobs anunciou as novidades nesta segunda-feira, 21, em San Francisco, nos Estados Unidos.

O iPhone SE volta às origens apresentanto uma tela de 4 polegadas e o valor mais barato de um modelo lançado pela Apple: US$ 399 (cerca de R$ 1.440) para o modelo com 16 GB de armazenamento interno, o com 64 GB terá preço de US$ 499 (R$ 1.800). O processador é o mais novo e poderoso da Apple, o A9, de 64-bits, presente nos iPhones 6S. O SE será equipado com Bluetooth 4.2, sistema operacional iOS 9.3 e um wi-fi mais rápido.

A câmera traseira é de 12 MP, capaz de fotos em panorama de até 63 MP, vídeos 4K (1080p) com até 60 fps (frames por segundo), traz flash em dois tons e Live Photos, recurso recente dos iPhones para fazer vídeos com momentos antes e depois das fotos. Com a câmera frontal de 1,2 MP é possível usar a tela como flash.

O iPod Pro volta ao tamanho de 9,7 polegadas - os atuais já possuem tela de 12,9. Segundo a empresa, a redução do tamanho é porque é o que os consumidores preferem. Com quatro opções de cores - prateado, dourado, cinza espacial e ouro rosa -, o produto será vendido nos Estados Unidos a partir de 31 de março por US$ 599 (32GB), US$ 749 (128GB) e US$ 899 (256GB).

O novo iPad Pro manteve a polêmica Apple Pen - uma caneta stylus que interage com a tela-- e o teclado como acessórios. Também preservou a mesma performance do chip A9X.

Ainda não há informações de quando os produtos vão chegar ao Brasil.