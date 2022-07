Apple lança iPhone 6 e iPhone 6 Plus

O executivo-chefe da Apple, Tim Cook, apresentou nesta terça-feira o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus em um evento no Flint Center de Cupertino (Califórnia, EUA), o mesmo local onde a empresa revelou o primeiro Mac em 1984.

"Temos produtos incríveis para compartilhar e achamos que no final desta apresentação vocês concordarão conosco de que este é um grande dia para a Apple", afirmou Cook, que assumiu a liderança da Apple em agosto de 2011, meses antes da morte de Steve Jobs.

Os iPhones 6 são os mais finos apresentados pela empresa até o momento, com apenas 6,9 e 7,2 milímetros de espessura. Como era esperado, os dois modelos chegam com telas maiores - de 4,7 e 5,5 polegadas, respectivamente - em comparação aos modelos atuais, que têm 4 polegadas.

A nova geração de smartphones vem equipada com o processador A8, sendo 50 vezes mais rápidos que o primeiro modelo lançado pela Apple, em 2007. E apresentam o dobro de eficiência se comparada aos modelos anteriores. A empresa também atualizou o coprocessador de movimento, batizado de M8.

"Esses são os melhores telefones da história", disse durante a apresentação em Cupertino o vice-presidente mundial de marketing da Apple, Phil Schiller.

O jornalista tecnológico Walter Mossberg, do site "AllThingsD", brincou que afirmações como essa são um reflexo da "humildade que caracteriza a Apple".

Os novos telefones seguem com as mesmas câmeras de 8 megapixels, mas terão incorporados um novo sistema de foco, duas vezes mais rápido do que o existente no iPhone 5S, além de melhor ferramenta de estabilização de imagem.

A lente da câmera, como tinham indicado rumores divulgados antes do lançamento, se sobressai um pouco sobre a carcaça traseira do telefone.

Os aparelhos também contam com um sistema de pagamento móvel, chamado de Apple Play, uma espécie de "carteira digital", que contará com uma segunda verificação de segurança através de impressões digitais. A Apple vai usar a tecnologia comunicação de campo próximo (NFC, na sigla em inglês) e guardará as informações de cartão de crédito no aplicativo Passbook.

Serão três versões de cada novo iPhone, com capacidades de armazenamento de 16, 64 e 128 gigabytes.

Os novos iPhones chegam aos Estados Unidos e em outros oito países no dia 19 setembro, com pré-venda a partir da próxima sexta-feira. A Apple afirmou que quer estar em 115 países até o fim deste ano.

Nas lojas americanas, o iPhone 6 será vendido por US$ 199. O iPhone 6 Plus saíra por US$ 299. Ambos os preços exigem contrato de dois anos com operadoras.

Carteira móvel

Apple lançou um novo sistema de pagamento eletrônico para permitir que os usuários façam pagamentos usando somente seu smartphone e um cartão de crédito.

O CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que o sistema ApplePay "substituirá o antigo processo de pagamento em dinheiro ou em cartão de crédito e débito, por um sistema completamente novo".