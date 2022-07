Apple lança iPad Air e fornecerá software Mac gratuitamente

A Apple apresentou nesta terça-feira uma versão mais fina de seu tablet mais vendido, chamado de "iPad Air", além de um iPad mini reformulado com uma tela de alta definição aprimorada. O novo tablet é 43% mais fino do que a versão que ele substitui, pesa apenas 450 gramas e é "incrivelmente rápido", disse o vice-presidente da Apple, Phil Schiller, na apresentação.

A Apple também apresentou uma versão melhorada do iPad Mini, que tem uma tela "retina" de alta-definição, além de melhor capacidade gráfica e de processamento ainda mais rápida. Os dois novos iPads serão vendidos ao mesmo tempo que as versões existentes, a partir de 1º de novembro em vários países.

O iPad Air terá um preço inicial de US$499 e a nova versão Mini sairá a US$399 para os clientes dos Estados Unidos. A Apple reduzirá os preços das versões mais antigas do iPad. Os novos iPads combinam um chip A7 projetado pela Apple com uma arquitetura de 64 bits semelhante à do MacBook Air, disse a Apple.

"O iPad criou uma experiência de computação móvel totalmente nova e o novo iPad Air é outro grande salto à frente. Ele é tão fino, leve e potente, que quando você segurar um vai entender o tremendo avanço que ele representa," disse Schiller.

Os novos iPads foram apresentados no mesmo dia em que a Microsoft começou a vender uma versão melhorada de seu tablet Surface e que a Nokia lançou seu primeiro tablet. A empresa especializada Gartner previu na segunda-feira que o número de tablets vendidos no mundo alcançará 184 milhões de unidades este ano, em uma alta de 53,4% em relação ao ano passado.

O iPad continua sendo o tablet mais vendido, de acordo com as pesquisas, mas sua participação do mercado está caindo, com o uso pelos concorrentes do sistema operacional Android do Google.

A Apple está sob pressão para adaptar à versão popular os tablets premium com telas de alta qualidade de sete a oito polegadas (18 a 20 centímetros), que concorrem com os Minis.

Gratuitos

Seu sistema operacional Mac OS e o pacote de aplicativos iWork --que compete com o Excel, o Word e outros programas da Microsoft-- serão agora oferecidos gratuitamente a todos os usuários.

"Queremos que nossos clientes tenham o software mais recente", disse o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, a jornalistas e executivos de tecnologia na Yerba Buena Center, em San Francisco.