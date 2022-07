Apple inicia pré-venda de iPhones 6 no Brasil nesta sexta

A loja online da Apple vai abrir pela primeira vez, nesta sexta-feira, 7, um espaço para a pré-venda dos novos iPhones 6 e 6 Plus no Brasil.

Segundo a empresa americana, a novidade visa facilitar a aquisição dos aparelhos além de evitar as tradicionais filas no dia do lançamento, que ocorrerá oficialmente no dia 14, em todo o país. Os preços oficiais dos dispositivos ainda não foram divulgados pela companhia.

Nos Estados Unidos, os valores com contrato de dois anos do iPhone 6 são US$199 (modelo com 16 GB de armazenamento), US$ 299 (64 GB) e US$ 399 (128 GB). Já o iPhone 6 Plus sai por US$ 299 (modelo com 16 GB de armazenamento), US$ 399 (64 GB) e US$ 499 (128 GB), também com contrato.