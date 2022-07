Apple é notificada por apresentar preços em dólar no Brasil

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) do Ministério da Justiça solicitou que a Apple mostre os preços em reais, e não em dólares como acontece hoje, nos produtos que oferece no iTunes no Brasil.

Além disso, pediu que remedeie a ausência de informações nas condições de contrato do consumidor no programa que comercializa música, filmes e aplicativos através da internet, para ajustar-se à lei brasileira de proteção ao consumidor.

A empresa americana terá dez dias, contando a partir de quinta-feira, 28, data na qual foi notificada, para responder à Senacon, segundo uma nota enviada nesta quinta-feira à Agência Efe.

"Nossa preocupação é em relação ao preço, se os valores são claros, se informam ao consumidor todos os custos e do valor em real", disse o responsável da Senacon, Amaury Oliveira, na nota.