Apple deve lançar novo iPad em evento no dia 22

A Apple deverá lançar na próxima terça-feira, 22, uma nova linha de iPads que competirá com os últimos tablets da Amazon.com e Samsung Electronics, em um momento em que enfrenta pressões para preservar sua fatia de mercado.

A empresa enviou convites para a mídia nesta terça-feira, 15, que diz: "Nós ainda temos muito o que cobrir" e um close-up mostrando metade do logotipo da Apple.

Novas versões do iPad, que concorrerão com a mais recente versão do Kindle Fire, da Amazon.com, e outros aparelhos produzidos pela Samsung, devem ser mais leves, mais finas e com processadores mais poderosos.

A Apple ficou sob pressão para preservar sua fatia de mercado e impulsionar vendas contra rivais que estão rapidamente ampliando suas capacidades e reduzindo preços.