Apple comemora 30 anos do lançamento de seu primeiro Mac

A Apple comemora o 30º aniversário do lançamento de seu primeiro computador Mac com uma festa em Cupertino, Califórnia (EUA), e uma apresentação em seu portal que descreve a inovação e os modelos subsequentes.

O portal oferece um infográfico cronológico, no qual se relata a história dos vários modelos de Mac e se mostra "toda uma geração de inovadores que continuam mudando o mundo" graças a estes computadores.

A apresentação inclui um vídeo no qual aparecem vários dos "criativos" e pioneiros, como Maki Sugimoto, Daito Manabe, Moby, April Greiman, Hans Zimmer, Iris van Herpen, Tinker Hatfield, John Maeda, Nick Knight, Theodore Gray e Noemí Trainor, que descrevem como aquela pequena caixa cúbica com sua tela cinza influiu em seu trabalho.

Também há uma área interativa na realização digital com uma página na qual se convida os usuários a relatarem suas experiências com seu primeiro Mac.

Três décadas atrás, os computadores Mac eram usados principalmente para a diagramação e composição de publicações, desenho e educação.

O lançamento dos primeiros Macs, com "mouse" e operação através de cliques na tela, iniciou uma divisão do universo digital que ainda persiste: o "pessoal do Mac" e os usuários daquele que há 30 anos era descrita como "computadores compatíveis com IBM", um mercado dominado por Microsoft com seu sistema operacional Windows.

O lançamento do primeiro Mac foi feito com um aviso comercial na televisão dois dias antes da final do futebol americano em 1984 e apresentou o Macintosh 128K (essa era a memória RAM daquela inovação).

O equipamento operava à velocidade, então quase inacreditável, de 8 megahertz, e aceitava um disquete "floppy" de 3,5 polegadas.

O sistema operacional era o Mac OS 1.0 e a tela do monitor, em preto e branco, media 9 polegadas. Tudo pelo preço de US$ 2.500, equivalentes a cerca de US$ 5.000 atualmente.

Veja vídeo que a Apple lançou para marcar a data