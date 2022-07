Apple anuncia versão menor do iPad

O gigante da informática Apple apresentou nesta terça-feira uma versão menor de seu famoso tablet iPad, batizado de "iPad mini", que será vendido por 329 dólares nos Estados Unidos a partir da próxima semana.

Philip Schiller, responsável pelo marketing mundial da Apple, mostrou o novo iPad em um evento organizado pela empresa em San José, Califórnia (oeste). "Não é somente um iPad menor, é uma concepção totalmente nova", afirmou.

A tela menor do iPad medirá agora 20,1 centímetros frente aos 24,6 centímetros do iPad original.

A Apple também apresentou uma quarta geração do iPad original que já vendeu mais de 100 milhões de unidades desde que foi lançado há dois anos e meio.

A Apple abriu o mercado dos tablets com o lançamento de seu primeiro iPad no começo de 2010 e manteve com sua versão de uma tela de 24,6 centímetros, enquanto seus rivais introduziram versões de menor preço e tamanho, de cerca de 18 centímetros.

O Kindle Fire de 18 centímetros da Amazon demostrou ser popular em 2011 e lançou uma nova versão no mês passado.

Já o Nexus 7 do Google, que utiliza o sistema operacional Android, se uniu à Samsung Galaxy no mercado de tablets de 18 centímetros. Muitos desses modelos são vendidos a partir de 199 dólares.