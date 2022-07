Apple anuncia novidades do iOS 14 em evento

A Apple apresentou os novos recursos do iOS 14, próxima versão do sistema operacional do iPhone, durante a WWDC 2020. Algumas das novidades são a facilitação na organização de aplicativos, mais widgets e o modo Picture in Picture, que permite ver vídeos enquanto navega pelos aplicativos.

De acordo com informações do GizModo Brasil, a nova versão do sistema operacional será liberada em setembro, quando a marca geralmente faz o lançamento de um novo smartphone. A versão será compatível com todos os iPhones, a partir do 6s.