Apple anuncia evento e gera especulações sobre o Watch

Nesta quinta-feira, 26, a Apple enviou convites para um misterioso evento no dia 9 de março, desatando especulações sobre o lançamento do esperado relógio inteligente, batizado de Watch.

Com seu habitual suspense, a companhia enviou convite que dizem apenas "Spring Forward" (pular para frente), referindo-se ao fato de que, no dia anterior ao do evento, os relógios serão adiantados em uma hora nos Estados Unidos por causo do horário de verão.

O evento acontecerá às 10H00 do horário local (19H00 GMT) em São Francisco.

A companhia informou anteriormente que seu relógio inteligente, que foi apresentado pela primeira vez ao público no ano passado, deve estar disponível nas lojas a partir de abril.

Esse é o primeiro lançamento de um novo produto da Apple desde os iPads, em 2010.

Os especialistas veem muito potencial no mercado de produtos eletrônicos "vestíveis", como relógios e pulseiras, e em particular o Apple Watch, que pode ajudar a popularizar este tipo de dispositivo.