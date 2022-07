Apple alcança a Samsung em venda de smartphones

A Apple alcançou a sul-coreana Samsung na venda mundial de smartphones sobretudo graças ao iPhone 6, segundo dois estudos publicados nesta quinta-feira, 29.

De acordo com a consultora Strategy Analytics, as duas companhias estão lado a lado.

A Apple vendeu 74,5 milhões de smartphones no último trimestre de 2014, contra 51 milhões no quarto trimestre de 2013. Sua participação no mercado passou de 17,6% para 19,6% em um ano, estima a consultora.

A rival sul-coreana vendeu a mesma quantidade, o que representa uma queda sensível em relação aos 86 milhões vendidos no último trimestre de 2013.

A participação da Samsung no mercado caiu no mesmo nível da Apple, a 19,6%, enquanto em 2013 esse percentual era de 30%, completa Strategy Analytics.

Um segundo estudo publicado pela consultora IDC, coloca a Apple logo atrás da Samsung em participação de mercado. No entanto, a diferença entre as duas correntes tem se tornado bem melhor.

Segundo o IDC, a Apple teve 19,85% de participação de mercado no quarto trimestre, contra 20,01 da Samsung. No mesmo período de 2013, a diferença era muito maior, com 17,43% de participação de mercado para a Apple e 28,83% para a sul-coreana.

A Samsung Electronics anunciou nesta quinta-feira a primeira queda de seu lucro anual em três anos, em um mercado saturado, em que precisa enfrentar a concorrência da Apple e, cada vez mais, dos fortes fabricantes chineses.

A Apple na terça-feira anunciou um lucro trimestral histórico superior a 18 bilhões de dólares em consequência, sobretudo, das vendas do iPhone 6.