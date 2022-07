Apple admite falhas em software do iPhone e oferece reparo

A Apple reconheceu nesta quinta-feira, 25, que existem falhas na atualização de seu sistema operacional iOS 8, que provocou problemas no funcionamento de seu novo celular, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, e prometeu reparar o problema nos próximos dias.

"Temos uma solução temporária se você tem um iPhone 6 ou um iPhone 6 Plus e não consegue se conectar ao serviço telefônico e perdeu a funcionalidade do Touch ID (com a impressão) digital depois de ter baixado a versão iOS 8.0.1", indicou a empresa em um comunicado.

A companhia divulgou a nota depois que vários usuários se queixaram nas redes sociais e em fóruns on-line que a atualização do iOS 8 deixou seus celulares sem serviço por um longo tempo.

A solução temporária consiste em reinstalar o iOS 8.0.1 através da loja on-line de música iTunes. "Trabalhamos também no iOS 8.0.2 (uma nova versão do software) com uma correção do erro e a lançaremos assim que estiver pronta, nos próximos dias", acrescentou a Apple na nota.

A atualização do software incluía programas de monitoramento que foram omitidos na versão anterior.

Esta é a primeira vez que a Apple reconhece falhas, que ofuscam o bem-sucedido lançamento de seu novo smartphone, cujas vendas chegaram a 10 milhões de exemplares em todo o mundo durante seu primeiro fim de semana, um recorde de vendas para a companhia.