App traz comodidade e economia na hora da compra

Em tempos de crise qualquer ajuda é bem-vinda. A internet, por exemplo, oferece diversas ferramentas para consumidores organizarem as finanças e até economizar um pouquinho. É o caso do aplicativo Skina, fundado em meados de 2015.

Com o Skina o usuário tem a possibilidade de encontrar diversos produtos nos mais variados preços. Segundo balanço da empresa responsável pelo app, a economia na hora da compra via plataforma pode chegar a até 70%, se comparado à loja física. A mesma pesquisa da Skina avaliou que o brasileiro tem, em média, R$ 4.267,00 em produtos sem uso que poderiam ser vendidos.

Ou seja, qualquer um tem oportunidade lucrar com produtos que tem em casa e não usa mais.

Segundo dados, o aplicativo já possui cerca de 4,5 milhões e tem a função de filtrar os produtos mais próximos (geolocalização no momento da procura por produtos, mostrando primeiramente os que estão numa proximidade de 3km em diante).

Recentemente a startup lançou a opção de compra com cartões de crédito para pagamento online.

O diretor de Marketing, Gabriel di Bernardi, justificou a novidade ao dizer que "essa nova funcionalidade foi implementada para poder oferecer uma maior facilidade e conveniência na hora da compra e venda sem a necessidade do encontro e o recebimento do dinheiro do vendedor é recebido em conta sem precisar sair de casa.”

Valor e promoção

O Skina é um aplicativo grátis, mas que cobra uma taxa de serviço de 15% sobre cada transação efetuada. Uma promoção atual do app, é o frete que está saindo de graça para todo Brasil, como forma de incentivar a transações entre os usuários. Porém, é por tempo limitado.