App para sexo a três é um dos mais baixados na Apple Store

O aplicativo "3nder", que é voltado para quem busca sexo ou relacionamento a três, já é a sexta rede social mais baixada na Apple Store brasileira. "Conheça casais e solteiros com desejos e interesses mútuos. A forma mais discreta para formar um trio, sem o conhecimento de seus amigos e familiares." É esse o texto de apresentação do app na loja virtual.

Apenas para o sistema IOs, o "3nder" tem um mecanismo semelhante ao "Tinder". Após instalar o app, o sistema pede para acessar "discretamente" suas informações do Facebook. Uma vez autorizado, ele pergunta se o usuário é solteiro ou um casal. Depois, solicita idade (tem que ser maior de 18), gênero e sexualidade (hetero, gay, lésbica, bissexual, pansexual ou polisexual). Em seguida, é preciso fazer um pequeno perfil, com nome, que pode ser fictício, conforme sugestão do próprio sistema, com características, interesse e desejos. Na sequência, é só definir o tipo de pessoas que está procurado e pronto: comece marcar quem te interessa ou não.

O aplicativo garante que não faz uso de dados do Facebook para postagens públicas sobre os usuários. As imagens também são protegidas, já que cada um controla as fotos que serão usadas na rede. Para quem baixa a versão paga, que custa US$ 2,99, é possível ocultar o perfil para pessoas específicas, como familiares e amigos.