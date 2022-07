App para controle de fertilidade corrige falhas de segurança

"Monitore sua fertilidade": começa assim a chamada do aplicativo Glow nas lojas online. Trata-se de mais uma ferramenta gratuita para mulheres que querem controlar o período fértil. É, sobretudo, voltado para as que estão tentando engravidar, mas também pode servir de auxílio para quem foge da gravidez. As funções oferecidas vão desde calendários simples até gráficos complexos, gerados com base nas informações pessoais de cada usuária.

Bem avaliado, o Glow é tido como o melhor aplicativo do tipo. Contudo, vinha apresentando falhas de segurança relacionadas à privacidade, algo preocupante para um serviço que registra informações íntimas. Os problemas foram solucionados pelos desenvolvedores após divulgação pela publicação Consumer Reports.

As falhas apontadas eram relacionadas à facilidade com que usuários maliciosos poderiam acessar informações das mulheres que utilizam o app, sem que elas sequer ficassem sabendo. Conteúdos como medicações utilizadas, frequência sexual, detalhes anatômicos ou eventual histórico de abortos podem constar nas contas do aplicativo.

Depois de consertar os problemas, o Glow mandou uma notificação para que todas as usuárias atualizem o sistema e mudem suas senhas. Recomendou também que desconectem suas contas de quaisquer outras, para somente depois reconectá-las. Uma das opções que o programa oferece é conectar contas para o compartilhamento de informações entre parceiros.

Em avaliação realizada pelo portal "TechTudo", o Glow obteve nota máxima: foi considerado completo para quem busca um serviço de controle de fluxo menstrual, bastante organizado, com ótima usabilidade e excelente interface. O app tem milhões de usuárias no mundo inteiro.