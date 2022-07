App de identificação de focos do Aedes espera recurso

Um aplicativo da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que promete agilizar a identificação e registro de focos do Aedes Aegypti está à espera de recursos do Ministério da Saúde para funcionar. O projeto da ferramenta ganhou o concurso Ideias Inovadoras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), do Ministério.

Segundo o criador, Alex Sandro Correia, o valor (menos de 200 mil reais) já está empenhado há mais de quatro meses e não foi disponibilizado por conta de um problema no sistema de pagamento. Alex explica que, como a falha foi estabilizada na semana passada, é provável que o aplicativo esteja disponível para utilização em até 90 dias após a liberação do financiamento.

Funcionamento

"O cidadão poderá tirar foto de possivéis focos do mosquito e enviar para nossa central de monitoramento. O sistema registrará as coordenadas geográficas do local e as informações coletadas servirão como subsídio para nortear as ações de contingência do vetor", explicou Alex.

Segundo ele, o software também possibilitará o registro online dos casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika, gerando um mapa da situação das patologias em cada localidade do município. "Quando uma pessoa com suspeita das doenças preencher os dados pessoais e sinalizar o quadro clínico, o sistema vai informar os postos de saúde da rede pública da região e gerar automaticamente uma estimativa de qual das arboviroses o cidadão está acometido.

O dispositivo estará disponível em Android e IOS, bem como, em um portal na internet.