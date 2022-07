Aplicativos vão transformar smartphones em Facebook

O diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira (4) uma "família de aplicativos" para os usuários da rede social. Chamada Home, rodará em smartphones com sistema operacional Android e permitirá que o Facebook se torne a página inicial desses aparelhos

A ferramenta transforma a tela do ttelefone, que terá aparência de "Facebook", substituindo a do sistema operacional do celular. A novidade funciona em smartphones com Android nas versões Ice Cream Sandwich (4.0) e Jelly Bean (4.2).

O download estará disponível na próxima sexta-feira (12), mas apenas para usuários nos Estados Unidos que tenham os celulares HTC One X, HTC One X+, Samsung Galaxy S4, S III e Samsung Galaxy Note II.

Segundo Zuckerberg, nas próximas semanas outros países terão o download disponível.