Aplicativos para celular imitam som e ritmo das caxirolas

A proibição das caxirolas nos estádios brasileiros durante os jogos da Copa das Confederações, conforme confirmou no último dia 31 o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, motivou a criação de aplicativos que recriam o som e o ritmo dos chocalhos, criados por Carlinhos Brown para o torneio internacional. Basta ter um smartphone em mãos para poder utilizar as caxirolas "virtuais", que se transformaram em uma alternativa aos instrumentos reais.

Um dos aplicativos criados é a "Caxirola World Cup Shake", desenvolvido há mais de um mês por um estudante baiano, assim que percebeu que o instrumento poderia ser barrado nos jogos. A ideia foi do desenvolvedor Glauber Monteiro, de 27 anos, que cursa Ciência da Computação na Universidade Salvador (Unifacs).

Além da Caxirola World Cup Shake, é possível baixar também de forma gratuita a "Caxirola" e a "Caxirola 2014". Os aplicativos, independentes, são para aparelhos com os sistemas operacionais Android (do Google) e iOS (da Apple).

A empresa fabricante da caxirola, a The Marketing Store, informou que já está preparando um aplicativo oficial do instrumento criado para agitar a torcida durante a Copa do Mundo. O projeto ainda está em aprovação na Fifa. Conforme empresa, nenhuma versão criada até agora é oficial.