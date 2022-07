Aplicativos facilitam no gerenciamento de obrigações

Há muito tempo a expressão telefone celular é imprecisa para nomear os aparelhos portáteis que se usa para comunicação. A convergência tecnológica fez desses objetos um mix de funções diversas, o que lhes rendeu o título de smartphone. Ultimamente, as utilidades mais populares entre os seus adeptos são os aplicativos que auxiliam na organização de compromissos, horários, anotações e tarefas do dia a dia.

São pequenos programas para celulares que, na maior parte, são gratuitos e também estão disponíveis em versão para computadores ou na internet. Outra característica desses aplicativos é a possibilidade de sincronização. Isso quer dizer que é possível acessar a mesma conta em todas as plataformas nas quais ele está disponível e fazer alterações que serão salvas em todos os aparelhos.

Google Agenda - Entre esses aplicativos, um dos mais usadas é o Google Agenda. A ferramenta está disponível na web e para Android com a versão 4.0.3 ou superior e é gratuito. Com ele é possível organizar os compromissos por horário e programar notificações de lembrança. Ainda permite compartilhar os eventos com outras pessoas e fazer a sincronização.

Disponível para smartphones com iOS, Android, Blackberry, Windows Phone e WebOS, além de computador e também na internet, o Evernote é um aplicativo que pretende auxiliar na organização do cotidiano. Com ele é possível armazenar e gerenciar anotações, tarefas, compromissos, horários e mais fotos, vídeos e áudios capturados com o aplicativo. Além disso, também é gratuito e permite a sincronização entre as plataformas.

Springpad - Similar ao Evernote, o Springpad também pretende auxiliar na organização dos compromissos do dia a dia. Com as mesmas funções do concorrente, o Springnote é gratuito, roda em Android e iOS e faz sincronização com a versão da web.

Outro gratuito é o Wunderlist. Ao contrário dos anteriores, este aplicativo não possui vários recursos. Sua função é específica: gerenciar listas de tarefas. Ele está disponível para iOS e Android e computadores e faz a sincronização.

Usuários - A reportagem entrevistou alguns usuários para saber como eles utilizam cada aplicativo. "Uso frequentemente o Evernote para guardar fichamentos de livros", conta o doutorando da Ufba Rodrigo Cunha. Já o estudante de engenharia mecatrônica Newton Guimarães não gosta do Evernote. "Eu já tentei usar, mas não tenho muita disciplina para ele". João Cadidé, estudante de engenharia de computação, prefere o Springpad e o Wunderlist. "Eu uso eles para questões da faculdade, para anotar minhas atividades e trabalhos".