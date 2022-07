Aplicativos de táxi têm aumento de chamadas

A praticidade e a rapidez no atendimento têm estimulado o uso de aplicativos por usuários de táxi durante a Copa do Mundo. Principalmente em dias de jogos, ferramentas como a 99 Taxis, Easy Taxi e a Táxi Já têm registrado aumento entre 10% e 30%.

Com 1,5 milhão de usuários no país, a 99 Taxis tem 1,6 mil taxistas cadastrados na capital baiana e 56 mil no Brasil. "É um milhão de corridas por mês no país, por conta da facilidade e segurança que o serviço oferece", diz o diretor-executivo Paulo Veras.

Ele afirma, ainda, que o usuário recebe informações como a foto e o celular do taxista, identificação do veículo como placa e modelo. Para os estrangeiros, ainda oferece versões em português, inglês e espanhol.

O cadastro nas ferramentas também tem melhorado o faturamento dos motoristas. "Pela cooperativa ou ponto, a gente fica esperando. Mas, pelo aplicativo, o contato com o usuário é mais direto e recebemos até a orientação de como chegar mais rápido ao local. Minha quantidade de viagens aumentou em 50%", diz o taxista Raimundo Chaves, 53 anos.

Usuária de aplicativos há um ano, a enfermeira Vera Silva, 39, não tem encontrado dificuldade para chegar na Arena Fonte Nova. "Eles sempre localizam o táxi mais próximo e é possível acompanhar o trajeto do veículo. Fui a todos os jogos e consegui chegar e sair sem problema", afirma.

Com dois mil taxistas cadastrados em Salvador, a Táxi Já conta com 40 mil usuários. Com atuação em nove das cidades-sede, a empresa também oferece um recurso que permite o pagamento por meio do próprio aplicativo.

"É preciso cadastrar o cartão de crédito no aplicativo, e o taxista não precisa ter máquina de cartão", afirma Arthur Pelanda, diretor-executivo do Táxi Já.

Em Salvador desde março de 2013, a Easy Taxi oferece tempo médio de atendimento de três minutos. O número de taxistas cadastrados chega a 40% do total de sete mil que operam. Em nota, a empresa informou que atua em 32 países, 165 cidades, sendo 100 no Brasil.