Aplicativos ajudam a economizar e controlar gastos

Em tempo de crise e resseção econômica toda e qualquer ajuda para economizar é valida. Pensando nisso o Portal A TARDE apresenta três aplicativos, AondeConvem, Bring! e GuiaBolso, que podem ser bem úteis no seu dia a dia. Eles prometem ajudar nas compras do supermercado e no controle de gastos.

O AondeConvem é uma plataforma geolocalizada de ofertas do varejo. O usuário tem acesso aos encartes com os produtos de seu interesse e compara os preços das lojas próximas a ele. O aplicativo também há a possibilidade de listar a informação preferencial que deseja receber, como escolher ofertas de determinadas marcas e categorias.

As ofertas podem ser salvas no celular ou computador para ser consultada em outro momento, além de colocar alertas para lembrar o usuário de passar na loja quando lhe for mais conveniente. A plataforma já conta com mais de 3,5 milhões de usuários.

Já o Bring! vai dar fim aquele pedaço de papel grudado na geladeira. Ele é uma lista de compras online e colaborativa, ou seja, mais de uma pessoa pode utilizar a lista, ideal para dividir com a família ou com quem for adequado. Além de compartilhar, é possível enviar notificações sobre sua ida às compras.

Também é possível indicar o que já foi comprado para que outra pessoa não compre a mesma coisa. O aplicativo permite a criação de diversos tipos de listas, como itens para o lar, para montar uma festa, para viajar sem esquecer nada, além de listas personalizáveis.

O terceiro aplicativo é o GuiaBolso, ele é uma boa solução para controlar as finanças pessoais. A ferramenta precisa estar conectada a conta corrente e, automaticamente, monitora as transações. Ele dá uma visão geral onde o dinheiro está sendo gasto durante o mês.

Todos esses aplicativos estão disponíveis para download na Google Play e na Apple Store.