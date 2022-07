Aplicativo Waze ganha narração com Silvio Luiz e Renata Fan

O aplicativo de navegação no trânsito e geolocalização Waze agora conta com narração. No Brasil, as vozes que aparecem no programa são do veterano narrador Silvio Luiz e da apresentadora Renata Fan.

A narração divertida, marca de Silvio Luiz, inclui bordões consagrados como "Pelas barbas do profeta" para orientar o usuário durante o trajeto.

O recurso já vinha sendo utilizado pelo Waze desde o final do ano passado fora do Brasil, e começou com a voz do ator e comediante Kevin Hart.

De acordo com as instruções do Waze, para selecionar as vozes, é preciso ir até o Menu -- Configurações -- Som -- Vozes e selecionar o narrador de sua preferência.

Veja como ficou: