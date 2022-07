Aplicativo traduz o Português para a Libras

Os amigos de turma Amirton Chagas, Flávio Almeida e João Paulo Oliveira se inspiraram no colega Marcelo Amorim, que é surdo, para criar o ProDeaf Móvel, aplicativo que auxilia a comunicação usando a Língua Brasileira de Sinais (Libras), quando todos cursavam o Mestrado em Ciência da Computação, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Lançado em abril deste ano, em versão para Android, o app no início deste mês foi disponibilizado também para iOS e pode ser baixado, gratuitamente, em smartphones e tablets.

O ProDeaf Móvel, desenvolvido pela startup ProDeaf, funciona de maneira simples, traduzindo frases do português para a Libras, tanto através de reconhecimento de voz quanto de texto. Atualmente, a empresa possui intérpretes que estão sempre atualizando o sistema com novas expressões, palavras e gírias. "Nossa intenção é ficar cada vez mais regionalizado, pois assim como o português, a língua dos surdos também possui suas variações", conta Amirton.

Segundo dados do IBGE, existem cerca de 10 milhões de surdos no Brasil e estima-se que 2,5 milhões possuem baixa ou nenhuma capacidade de leitura em português. Há muitos que sabem se comunicar unicamente em Libras. Isso acaba sendo um empecilho grande para o acesso ao ensino."O aplicativo surgiu para facilitar a comunicação com os surdos e ajudá-los na socialização", acrescenta Amirton.

O app pode ajudar tanto os surdos como os ouvinte. Um parente ou amigo pode usar o seu celular para transmitir uma mensagem que será compreendida pelo surdo. Além disso, o aplicativo também pode ser bem útil em consultas médicas, estabelecimentos comerciais e de serviços em geral.

Um dos criadores do aplicativo conta ainda que o foco atual da ProDeaf está na cultura de pesquisa para a acessibilidade e tradução para os surdos. "Atualmente trabalhamos nesse rumo, ajudar os surdos. Outros projetos para outros deficientes ainda não foram pensados, mas é uma possibilidade futura."

Atualmente, o interesse da ProDeaf é vender o sistema para empresas interessadas em melhorar a acessibilidade. O primeiro foi o Bradesco Seguros, que hoje já tem seu site traduzido para Libras pela startup pernambucana. O Bradesco também ajudou no aperfeiçoamento do projeto, com a participação de colaboradores surdos da empresa.

A meta da startup, depois de ter lançado o app para o IOS, é desenvolver, ou atualizar o aplicativo, para que ele faça a tradução inversa, da libras para o português.

O aplicativo está disponível para ser baixado gratuitamente na App Store, no Google Play ou ainda no link prodeaf.net/download. Para baixar o software, o usuário precisa ser cadastrado em um dos sites de download. O app já conta com mais de 35 mil downloads (20 mil para Android e 15 mil para iOs).

O projeto - A ideia do aplicativo nasceu em 2010, e o seu desenvolvimento levou dois anos, contando com a participação de 12 profissionais, incluindo designers, intérpretes, linguistas e programadores.

Em 2011 Marcelo Amorim, Flávio Almeida, Amirton Chagas e Lucas Mello conseguiram dar forma ao projeto/conceito, que foi vencedor da Imagine Cup 2011, evento realizado anualmente pela Microsoft para incentivar a inovação tecnológica.

A partir disso, eles decidiram apresentar a ideia para a Bradesco Seguros, que investiu no projeto. E em dezembro de 2012, o ProDeaf foi selecionado para a Wayra, aceleradora global do Grupo Telefônica, que trabalha para identificar e reter talentos no país nas áreas de inovação e tecnologia.