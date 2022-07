Aplicativo simula pontuação do Enem e chances no Sisu

Estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 24 e 25 de outubro deste ano podem contar com uma ajuda extra na reta final dos estudos: o aplicativo Enem Plus. O app gratuito simula o cálculo da nota padronizada e lista as possibilidades de aprovação em todas as instituições de graduação que utilizam o Enem como mecanismo de acesso.



Para falar sobre o assunto, o Programa Revista Brasil entrevistou nesta quarta-feira, 30, o professor e desenvolvedor pedagógico do aplicativo, Alcemir Maia.



Ele explica que o aplicativo cria uma estrutura matemática chamada padronização das notas. O aluno antes de sair de casa já pode ter uma boa noção de quantas questões ele precisa para atingir a pontuação mínima necessária para passar no curso que deseja, afirma.

Outra possibilidade, segundo o professor, é após a realização das provas: com o gabarito, o estudante coloca suas nota no aplicativo que lhe dirá qual a sua pontuação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) costuma divulgar o gabarito oficial dois dias depois das provas. Com base nos dados Enem do ano anterior, o aluno pode simular em que cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ele teria chance de passar, diz Alcemir Maia.



Para Maia, a intenção é deixar o aluno em condições psicológicas, tranquilo, para que ele utilize o que aprendeu em sua escola, na sua vida. Ou seja, que ele não se deixe levar pelo emocional, pelo descontrole que prejudicará todo o andamento de sua prova.

O aplicativo Enem Plus está disponível gratuitamente na Play Store para aparelhos com tecnologia Android e aguarda a liberação IOS para aparelhos que utilizam a tecnologia iPhone.