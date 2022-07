Aplicativo promete revelar conteúdos dos sonhos

O aplicativo "Sleep Better", criado pela empresa Runstatic, tem o objetivo de controlar o sonho mediante registros de duração e eficácia e é dotado de um alarme que despertará o usuário no melhor momento de seu ciclo de sono leve.

"É a ferramenta ideal para aqueles que desejam saber mais sobre seu sonho e como suas atividades diárias influenciam na qualidade deste ", explicou o co-fundador e CEO da Runtastic, Florian Gschwandtner.

"Sleep Better" pode ser utilizado em sistemas iOS e Android e além de seu alarme inteligente, tem funcionalidades para controlar os padrões do sonho, como o registro de sua duração e os intervalos, observa o sonho e analisa fatores que afetam o descanso, como o consumo de álcool e cafeína e o estresse.

Para utilizá-lo, os usuários só têm que iniciar uma sessão de sonho pressionando um botão e colocar seu celular na cama, junto ao travesseiro.

A sessão finaliza quando o alarme soa ou quando o usuário desliga o aplicativo de forma manual, e o registro desse dia ficará armazenado no diário do sonho de "Sleep Better".

Para conseguir a maior eficiência deste aplicativo, seus criadores aperfeiçoaram algoritmos do sonho com a informação obtida através de especialistas e doutores e também de testemunhos de pessoas com problemas para descansar adequadamente.

Segundo assegurou Gschwandtner, a Runstastic faz sua estreia no campo de controlar o sonho, porque "é importante encontrar um equilíbrio e cuidar do bem-estar físico durante as 24 horas do dia, incluindo o tempo que passamos dormidos".

Além disso, o CEO afirmou que o aplicativo pode se integrar ao "Aplee HealthKit" e se juntar a outras ferramentas que proporcionam serviços de saúde, por isso que "terá um profundo impacto no usuário, que gozará de um estilo de vida mais saudável".

A Runtastic é uma empresa de ferramentas digitais que tramita dados de saúde e "fitness", registrou mais de 100 milhões de downloads e conta com mais de 45 milhões de usuários registrados em em seu site.

O aplicativo "Sleep Better" para o controle dos hábitos do sonho se soma a outros desenvolvidos para medir a distância, velocidade e ritmo cardíaco dos usuários quando realizam uma atividade esportiva como sair para correr ou pedalar.