Aplicativo promete facilitar a vida de usuários de táxi

Desde o início de maio, os soteropolitanos já podem solicitar táxis pelo celular. O aplicativo "Taxijá" funciona como uma central de táxis e localiza o motorista cadastrado que esteja mais próximo do local onde o usuário se encontra; além de verificar se o condutor pode fazer a corrida.

Em Salvador, cerca de 200 taxistas já estão cadastrados para atender as corridas solicitadas por meio do aplicativo. A Mobinov, empresa que desenvolveu o produto, espera aumentar bastante o número de motoristas cadastrados na cidade.

"Salvador é uma cidade que recebe um número muito grande de turistas, especialmente em épocas festivas. Além disso, a capital baiana também tem uma movimentação de táxis muita intensa, por conta da economia local" afirma Arthur Pelanda, CEO da Taxijá.

O aplicativo já opera em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador, e conta com uma rede de 5 mil taxistas e 95 mil usuários já cadastrados. " Queremos estar em todas as cidades sedes da copa mundo até o começo do evento" conta Pelanda.

O app está disponível para ser baixado gratuitamente pela internet, tanto para sistema IOs quanto Android, através da App Store e da Google Play. Quando utilizar pela primeira vez a ferramenta, o usuário precisa fazer um cadastro, informando nome, telefone e um endereço de e-mail.

O taxista também precisa se cadastrar, mas é necessário estar com toda a documentação em dia, como a licença de taxista e carteira de habilitação. Os motoristas que aderem ao serviço do aplicativo pagam uma taxa de R$ 1,50 por corrida feita a partir do aplicativo. "Em Salvador, estamos fazendo uma promoção, os motoristas ficam livres dessa taxa nos primeiros três meses de utilização do serviço" fala Pelanda.

Para a Gerência de Táxis e Transportes Especiais da Prefeitura (Getax) todo serviço que beneficie o usuário é bem aceito pelo órgão, que através do seu gerente Marcelo Tavares, ressalta que no órgão ainda não foi informado sobre a operação do aplicativo em Salvador. Ainda segundo Tavares, quanto a adesão dos motoristas de táxi da capital baiana, "eles é que podem definir o custo x benefício dessa nova ferramenta".

Como Funciona - O usuário é localizado pelo GPS do aparelho, a partir de então, o aplicativo localiza os táxis cadastrados mais próximos do local e envia mensagens aos taxistas. Quando um dos condutores aceita a corrida, o "Táxijá" possibilita a troca de informações entre motorista e usuário, enviando um ao outro suas informações.

"É uma ferramenta que busca segurança e otimiza o tempo de espera por um táxi. Em São Paulo, por exemplo, essa espera é inferior a 10 minutos e também reduz o tempo que os táxis ficam rodando sem passageiro" afirma o CEO.

Quem tem o aplicativo pode adicionar filtros ao seu pedido, por exemplo, pode pedir um táxi que aceite pagamento por cartão ou adaptados para pessoas com deficiência. Além de acompanhar o deslocamento do motorista e receber uma alerta quando o táxi chegar no ponto combinado.