Aplicativo promete "aposentar" óculos em três meses

Um novo aplicativo lançado na internet se transformou em sucesso imediato ao garantir ser capaz de melhorar a visão das pessoas, "treinando" os olhos com uma série de exercícios.

Chamado Glasses Off, usa uma série de padrões para criar exercícios de 15 minutos para os usuários. Segundo os desenvolvedores, se isso for feito três vezes por semana, usuários de óculos ficariam livres deles em três meses.

O download do Glasses Off é gratuito para iOS e Android e oferece aos usuários acesso a uma avaliação da visão e do primeiro segmento do programa.

Depois de usar o aplicativo por aproximadamente duas semanas, os usuários terão a opção de se inscrever para a versão completa, que inclui os segmentos avançados adicionais, ao custo de US$ 59,99 (cerca de R$ 140).

Segundo o site da empresa, durante o lançamento as assinaturas serão oferecidos a um preço especial de apenas US$ 9,99 (R$ 24).