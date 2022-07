Aplicativo permite pagar táxi pelo dispositivo móvel

O aplicativo Taxijá lançou um novo serviço que permite ao usuário que for pegar o táxi a pagar ao profissional pelo próprio dispositivo móvel. Inicialmente, apenas os aparelhos que possuem o iOS poderão utilizar. O usuário cadastra o cartão de crédito no aplicativo e, após a corrida, o próprio aplicativo faz o pagamento, caso o taxista seja cadastrado.

O Taxijá, que exigia o pagamento de uma taxa fixa de R$ 2 por corrida, isentou os usuários das cidades em que atua, inclusive Salvador, de pagar esse valor até o final da Copa do Mundo de 2014. O aplicativo conta com 9 mil taxistas cadastrados e espera, com a isenção da taxa, aumentar esse número para 16 mil.