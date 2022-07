Aplicativo permite enviar mensagens que se autodestroem

O aplicativo Kaboom, lançado para iOS e Android, permite que se envie mensagens para WhatsApp, Facebook, Twitter, SMS e email que se autodestroem depois de um determinado tempo ou número de visualizações. O tempo antes da mensagem se autodestruir pode variar de 1 minuto a 1000 dias ou de 1 a 1000 visualizações.

Para usar o aplicativo é necessário fazer um cadastro que exige idetnificação e o número do telefone celular. O Kaboom vai enviar um SMS com um código para ser inserido. A partir daí, é só digitar a mensagem no campo em branco, selecionar o período em que ficará disponível antes de se autodestruir e a rede social (ou SMS ou Email) em que ela será compartilhada.

CLIQUE AQUI para baixar para iOS

CLIQUE AQUI para baixar para Android