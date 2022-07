Aplicativo lança recurso que mostra destino dos usuários antes de iniciar viagem

Com o objetivo de ser mais transparente e oferecer mais informações para os motoristas parceiros que usam o aplicativo para gerar renda no país, a Uber lançou nesta terça-feira, 06, um recurso que permite que os motoristas de Salvador, antes do início da viagem, possa ver a região do destino final da próxima rota. Além disso, o aplicativo passa a sinalizar se o usuário que fez a solicitação tiver poucas viagens no aplicativo.

Os recursos estavam sendo testados nos últimos meses e foram aprimorados, de acordo com o retorno dado pelos parceiros e com os resultados dos testes.

As informações da região de destino da viagem e a sinalização, caso o usuário seja novato no aplicativo, são exibidas na mesma tela, quando o motorista aceita a viagem. A Uber testou o recurso em diversas localidades, com pequenas variações nas ferramentas experimentadas.

As avaliações seguem em curso e novos aprimoramentos na ferramenta ainda podem ser feitos futuramente.

No mês passado, a empresa lançou a U-Check, ferramenta desenvolvida no Centro de Desenvolvimento Tecnológico no Brasil, que valida as informações dos usuários que optam por não adicionar um cartão de crédito no momento do registro, com a base de dados do Serasa Experian.