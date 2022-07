Aplicativo indica durante o voo como rezar em direção a Meca

Saber quando e em que direção rezar quando se está a 10 mil metros de altitude é o problema de milhões de muçulmanos, mas um aplicativo para iPhone promete resolver o problema. Chamado Crescent Trips, ele envia um alerta com o horário das cinco orações diárias e a direção de Meca (para isso, o usuário deve registar os detalhes do voo).

O aplicativo será oferecido gratuitamente por alguns meses pela Crescentrating, uma empresa de Cingapura especializada em viagens para muçulmanos.

"O viajante muçulmano representa provavelmente o mercado menos explorado de toda a indústria do turismo", afirmou o diretor operacional da Crescentrating, Dany Bolduc. "Não pensamos nele como deveríamos, levando em consideração o tamanho e o imenso potencial deste mercado."

O mercado turístico muçulmano tem uma taxa de crescimento superior a outros segmentos. Deve alcançar US$ 192 bilhões (cerca de R$ 442,7 bilhões) por ano até 2020, contra US$ 126 bilhões (cerca de R$ 290,5 bilhões) em 2011, segundo um estudo do ano passado da Crescentrating e da DinarStandard, uma empresa americana.