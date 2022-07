Aplicativo indica candidato baseado na ideologia do eleitor

O eleitor vai poder encontrar o político que mais se assemelha aos seus ideais ideológicos com o aplicativo EleitoPorMim, disponível gratuitamente para iOS e Android.

Ao se cadastrar, o usuário vai responder a questões como "A privatização das Empresas Estatais foi boa para o País", "Os taxistas têm razão em desaprovar aplicativos como o Uber" e "Deveria haver cobrança de mensalidade nas universidades públicas". Há a possibilidade de quatro respostas, desde discordo totalmente até concordo totalmente.

Ao final, aparece qual é o seu perfil ideológico, que pode ser esquerda ou direita progressista ou retrógrada. Depois, o usuário recebe 500 pontos para distruibuir no que acha que deveria ter mais investimento, como alimentação, arte, cultura e esporte, direitos e deveres da população e outros.

Há ainda temas polêmicos, no qual o usuário deve responder se concorda, discorda ou não tem opinião. Ao final, há um ranking indicando os candidatos que mais se aproximam de sua ideologia, tanto para prefeito como para vereador.

No teste feito pela reportagem de A TARDE, a lista de vereadores ficou vazia. Também não tem todos os candidatos da cidade. Apareceram apenas ACM Neto (DEM), Alice Portugal (PCdoB), Claudio Silva(PP) e Fábio Nogueira (Psol)

Em resposta, a equipe do aplicativo explicou que os dados são enviados pelos próprios candidatos, que devem se cadastrar e construir seu perfil, com ideologias e plano de governo, para que possa dar o match com os eleitores. As bases estão sendo montadas a medida que os políticos se cadastram.

Outro detalhe é que Salvador não é dividida em zonas, como São Paulo e Rio, o que nos fez escolher uma zona aleatória.