Aplicativo identifica criminosos por fotografias e vídeos

O Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP), desenvolvido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), oferece a possibilidade de identificar, por fotografias ou vídeos, pessoas desaparecidas, procurados do Almanaque do DHPP, assaltantes de banco, fugitivos dentre outros.



Segundo o diretor do DHPP, Jorge Figueiredo, o aplicativo também auxilia a polícia a identificar criminosos que aparecem em vídeos recuperados de câmeras instaladas próximas aos locais de crimes, além de traficantes e homicidas (quando normalmente os únicos dados conhecidos vêm da descrição e a área de atuação).



Download



Inicialmente, o aplicativo pode ser baixado em qualquer celular que tenha acesso à internet por meio do endereço https://app.vc/dhpp ba. Em breve, o app estará disponível para qualquer celular com os sistemas operacionais IOS, Android, Java, Windows e Symbiam.



Apenas três funções disponíveis pelo SIPP estão restritas à utilização por profissionais da segurança pública: o Portal SSP (onde é possível consultar a ficha criminal e se há mandados de prisão em aberto), o Sicohnar, que reúne um banco de dados cruzando informações do DHPP e do Departamento de Narcóticos (Denarc), e o Termômetro DHPP, onde constam estatísticas diárias sobre o registro de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), permitindo a identificação de áreas críticas e a aplicação de medidas operacionais.



"Qualquer pessoa, de qualquer lugar do estado, poderá denunciar a localização de envolvidos em homicídios e assaltantes de banco. No aplicativo, a população tem acesso a fotos de homicidas e outros criminosos", enfatizou o diretor do DHPP. Segundo Figueiredo, inicialmente, o aplicativo dispõe de fotos de criminosos que atuam em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas já está sendo realizado um levantamento dos criminosos mais procurados nos municípios baianos, principalmente os que cometeram assalto a banco e homicídios.

Publicações relacionadas