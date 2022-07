Aplicativo funciona com caneta inteligente para caligrafia

Escrever com caneta e papel está entrando no mundo digital graças a novos aplicativos, que trabalham com canetas inteligentes para capturar a palavra escrita e compartilhar e editar o conteúdo.

Novos aplicativos capturam o que as pessoas escrevem ou rabiscam em papel com uma caneta inteligente e melhoram o resultado com destacamento, gráficos e texto. A palavra escrita pode também ser compartilhada por email ou a outros aplicativos como o Dropbox, para armazenamento em nuvem, ou o Evernote para arquivamento.

O EquilNote, um aplicativo para o iPhone e iPad, é pareado com uma caneta inteligente chamada de Equil JOT. Seus criadores dizem que o apelo é preservar a caligrafia, enquanto a atualiza com melhorias digitais.

"As melhores ideias normalmente começam no papel", disse Greg Appelhof, presidente das Américas da Equil, uma empresa sediada na Coreia do Sul.

O público-alvo do aplicativo são estudantes e profissionais que não querem recapturar suas notas escritas à mão em um dispositivo digital, segundo Appelhof.