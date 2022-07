Aplicativo é criado para facilitar a mobilidade urbana

Três alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) criaram o aplicativo gratuito Vumbora, de compartilhamento de táxi e carona, para smartphones.

Idealizado para facilitar a vida de quem se depara com a superlotação de estacionamentos e outros problemas típicos de cidades grandes, o aplicativo estará disponível para download na segunda quinzena de dezembro, em três formatos: Apple, Android e Windows Mobile.

Para usá-lo, bastará digitar o trajeto no aplicativo (de onde está saindo e para onde está indo) ou escolher uma das opções do banco de dados, que dispõe uma lista com mais de mil estabelecimentos, e o horário que pretende partir.

O pré-cadastro está sendo realizado no site do aplicativo. Basta acessar a página https://vumborajunto.com e clicar em "Participe!". Inicialmente, quase todos os 347 pré-cadastrados são alunos da Ufba, mas o aplicativo de taxi sharing (compartilhamento de táxi) e carona será disponibilizado para todos que queiram dividir o meio de transporte.

A ideia

Segundo Carolina Costa (que criou o Vumbora junto com dois colegas), a ideia surgiu a partir de uma conversa com um professor na universidade, que a incentivou a criar algo tecnológico para enfrentar o congestionamento no campus.

"Nós observamos que o trânsito é um dos principais problemas noticiados e que nove entre dez pessoas se queixam na cidade", contou a estudante de engenharia de produção.

Praticidade

"A nossa proposta é basicamente facilitar e resolver problemas de mobilidade urbana por meio do Vumbora e permitir, de uma forma simples, que uma pessoa encontre uma carona para ir à faculdade, trabalho ou até mesmo para uma festa", contou Carlos Leal, estudante de ciências da computação e também criador do serviço.

Em meados de dezembro, estará disponível para download o Vumbora (Foto: Divulgação)