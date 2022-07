Aplicativo do Facebook vai perder a função de chat

Os usuários do aplicativo do Facebook em tablets e smartphones vão ser obrigados a instalar o Facebook Messenger para conversar via chat com seus amigos. O chat da rede social, que funcionava, será bloqueado.

O Facebook vai desativar a função para que os usuários instalem o Facebook Messenger. Até o momento, a função de mensagens estava integrada ao aplicativo do Facebook. "Hoje começamos a notificar os usuários que as mensagens sairão do Facebook para um aplicativo Messenger", disse a rede social em resposta a um e-mail da AFP.

"Para continuar enviando mensagens através de celulares, será necessário instalar o aplicativo Messenger". A mudança envolve a atualização dos aplicativos do Facebook para iPhones e outros smartphones equipados com o sistema Android.