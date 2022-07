Aplicativo controla acesso de visitantes a condomínios por QR Code

Início de ano, período de férias e aumenta o movimento de visitantes nos condomínios. Para os porteiros, a atenção redobra e o trabalho aumenta e, para os moradores, surge a sensação de insegurança por conta do fluxo de estranhos no local. Pensando na resolução de ambos os problemas, o aplicativo baiano de gestão condominial MyCond desenvolveu um sistema que gerencia o acesso de visitantes por meio do QR Code.

Ao invés de realizar várias etapas para questões cotidianas, como autorizar diariamente a entrada de funcionários ou visitantes, por exemplo, o sistema com QR gerencia o acesso de visitantes aos condomínios à distância.

“Já estamos implantando em dois grandes condomínios de Salvador. Contrataram um consultor de segurança que ficou encantando pela ferramenta. Qualquer condomínio pode utilizar. Basta um tablet ou celular na portaria”, explicou Ana Oliveira, CEO do My Cond.

O sistema permite fazer o agendamento de autorizações de entrada, que são transmitidas de maneira automática para o sistema de controle de acesso do condomínio. A partir daí, existem duas possibilidades. Na primeira delas, os dados do visitante ficam disponíveis para os porteiros, que permitem a entrada sem precisar de interfonar para o condômino. A segunda envia um QR Code por SMS ou e-mail para o visitante, conforme configurado. Com esse código, ele mesmo libera a sua entrada por meio de leitores instalados em portas ou catracas.