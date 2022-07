Aplicativo chinês ultrapassa WhatsApp, Facebook e Instagram em downloads no iPhone

Com 45,8 milhões de downloads, o Tik Tok, um aplicativo chinês de música, superou WhatsApp, YouTube, Instagram e Facebook entre os mais baixados para iPhone. O dado é da consultoria Sensor Tower, que analisa o mercado de aplicativos em relatório referente ao período entre janeiro e março de 2018.

O Tik Tok é um tipo de rede social, onde os usuários podem gravar pequenos clipes musicais e adicionar efeitos especiais a eles.

No fim de março, a Bytedance, dona do app e também do Musical.ly, anunciou que irá unir os dois, e que no futuro, eles serão fundidos.