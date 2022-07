Aplicativo ajuda a localizar focos de aedes aegypti

O combate ao Aedes Aegypti acaba de ganhar mais um aliado, o aplicativo Caça Mosquito, que permite ao cidadão enviar fotografias para denunciar possíveis criadouros do mosquito.

A ideia é que, com a ajuda dos usuários da ferramenta, as autoridades obtenham maior precisão com base em georreferenciamento (GPS), o que vai facilitar a realização de vistorias pelos agentes de saúde.

Desenvolvido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), o aplicativo foi selecionado entre os finalistas da 19ª edição do Prêmio CONIP de Excelência em Inovação na Gestão Pública, que anualmente contempla as melhores iniciativas com foco em melhorar o atendimento ao cidadão e aprimorar a gestão da administração pública.