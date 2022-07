Aplicativo ajuda a gerenciar atividades dos domésticos

Um aplicativo lançado junto com a PEC das Domésticas na quinta-feira, 1º, vai ajudar o empregador que não está em casa a controlar o trabalho do empregado. Através da plataforma paga vai ser possível gerenciar as atividades dos funcionários e sinalizar ao empregador sobre eventuais infringências ao contrato de trabalho.

Cada usuário pode selecionar seus próprios avisos, como horários de entrada e saída dos funcionários, início do período de hora extra, vencimento de férias, dia do pagamento de salário e impostos.

Para realizar o cadastro online são necessárias informações detalhadas sobre o contrato de trabalho. O 'Hora do Lar' é compatível com tablets e smartphones e está disponível nos sistemas Android e iOS, além de poder ser acessado por meio de computador ou notebook.